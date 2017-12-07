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Polisten kaçarken düşüp ayağını kırdı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde atıl vaziyetteki bir fabrika binasında bakır kabloları çalmaya çalışan 3 kişiden Hasan A

07 Aralık 2017 21:58

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde atıl vaziyetteki bir fabrika binasında bakır kabloları çalmaya çalışan 3 kişiden Hasan A., polisten kaçarken düşüp, sol ayak bileğini kırdı. Hasan A., hastaneye kaldırılırken, diğer 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Hasan A. babasına ait 07 Z 0795 plakalı otomobille, yanında Ömer G. ve Emrah S. ile birlikte kullanılmayan fabrika binasını gitti. Buradaki bakır kabloları söküp çuvala koyan 3 kişi, gelen bina sahibini görünce, kaçtı. Bina sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede şüphelileri aramaya başladı. Bu sırada 3 şüpheli, saklandıkları yerden çıkıp, tekrar kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden Hasan A. dere yatağının üstünken atlamak isterken düşerek sol ayak bileğini kırdı. Yakalanan Emrah S. ve Ömer G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan Hasan A. ise ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan A.\'nın \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirtildi.

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