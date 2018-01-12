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Polisten kaçarken balkondan atlayan şüphelinin ayağı kırıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da çeşitli suçlardan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan 41 yaşındaki Ozan Ulugay, polisten kaçarken evinin balkonundan atlayınca ayağı kırıldı

12 Ocak 2018 13:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da çeşitli suçlardan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan 41 yaşındaki Ozan Ulugay, polisten kaçarken evinin balkonundan atlayınca ayağı kırıldı. Ulugay, polis tarafından yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) ekipleri, hakkında  \'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek \' suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Ozan Ulugay\'ı yakalamak için çalışma başlattı. Dün bulunduğu evine baskın yapan polisleri gören Ulugay, kaçmak  için birinci katın balkonundan atlayınca sol ayağı kırıldı. Polislerin yakaladığı Ulugay, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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