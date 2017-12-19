Polisten kaçarken 2'nci kattan atlayan şüphelinin ayakları kırıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan Fatih D. (27), karşısında gördüğü polislerden kaçarken 2\'nci kattan atladı. Fatih D.\'nin iki ayağının topukları kırıldı.

Serintepe Mahallesi\'nde inşaat malzemeleri satan işyerinin kasasındaki bin lira cumartesi günü çalındı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini incelediğinde şüphelinin 17 suç kaydı bulunan Fatih D. olduğunu belirledi.

Polis, şüphelinin Yörük Selim Mahallesi\'nde bir binada kaldığını belirledi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden Fatih D., ikinci kattaki evin balkonunda atlayarak kaçmak istedi. Atlayan Fatih D. düştüğü yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Polisler tarafından çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Fatih D.\'nin ayak topuklarının kırıldığı belirlendi. Tedavi ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Fatih D., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ve 2 ayağı kırık olduğu için yürüyemeyen Fatih D., tekerlekli sandalye ile taşındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aynı tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Fatih D., adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI