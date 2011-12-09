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Polisten kaçan zanlılara ait el bombaları bulundu ANKARA (A.A) 

09 Aralık 2011 09:09

-Polisten kaçan zanlılara ait el bombaları bulundu ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Ankara'da polisin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu iki kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Silahlı oldukları belirtilen zanlılar, jelatine sarılı halde 3 adet el bombasını metruk bir evin bahçesine bırakarak kaçtı.  Altındağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri iki kişiye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan zanlılarla polis arasında ara sokaklarda kısa süreli kovalamaca yaşandı. Silahlı oldukları belirtilen zanlılar, 120 Sokak'taki metruk bir evin bahçesine, jelatine sarılı halde 3 adet el bombası bırakarak, karanlıktan da faydalanarak kaçtı.  Bildirim üzerine olay yerine çok sayıda polisi ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile mahalle aralarında aramalar yapıldı, ancak zanlılara ulaşılamadı.  Daha sonra olay yerine gelen uzman ekipler, bırakılan el bombaları üzerinde ilk incelemelerini yaptılar.  El bombaları detaylı inceleme amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, zanlıların yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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