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Polisten kaçan sürücünün otomobilinden 985 gram esrar çıktı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarında bulunulan otomobilin sürücüsü, kaçtı

07 Aralık 2018 16:27

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından yol kontrolü sırasında \'dur\' ihtarında bulunulan otomobilin sürücüsü, kaçtı. Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde 985 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Polis, kontrol noktasında şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü \'dur\' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri, peşine düştüğü otomobili kısa kovalamacanın ardından yakalalayarak durdurdu. İçindeki 2 kişinin gözaltına alındığı otomobilde yapılan aramada 985 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan, polis tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda ise 5 kişi yakalandı.

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