Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden uyuşturucu çıktı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde polisin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçtı. Yaşanan kovalamanın ardından servis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Darıca Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 41 UY 504 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarını dikkate almayan sürücü, otomobille kaçtı. Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi Yusuf Sokak\'a giren otomobil, bir servis aracına çarptı. Takipteki polisler, kaza yapan araçtaki M.Y. ve M.S.A.\'yı gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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