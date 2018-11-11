POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş\'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, şüphelilere ateş açarak durdurabildi. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri 34 BF 6898 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekiplerini gören şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, kaçan şüphelileri ateş açarak durdurabildi.

Yener Sokak\'ta son bulan kovalamacanın ardından yakalanan Y.B, M.Y, M.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Otomobilden inen şüpheliler el frenini çekmeyi unutunca, araç kayarak öndeki bir araca çarptı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Şüphelilerin otomobilinde görüntü

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar



