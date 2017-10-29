T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ele geçti: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

29 Ekim 2017 02:41

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde ise bir miktar uyuşturucu çıktı.
Olay, akşam Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Malatya Caddesi üzerinde polisler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 R 0289 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, önce tarlaya, ardından çıkmaz sokağa girdi. Polisler, sıkıştırıp durdurdukları otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ve otomobil emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANOlayYeşilyurt MahallesiMalatya CaddesiAncakEkiplerinPolislerOtomobildeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24