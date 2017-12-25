Polisten kaçan İranlı’nın çarptığı otomobildeki genç öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da polisin \'Dur\' ikazına uymayan ve ters yönde kaçmaya çalışan İran uyruklu A.V.\'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Alper Nebil (22) öldü, A.V. (30) ise yaralandı. Otomobilde yapılan aramada 31 kilo 196 gram eroin ele geçirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün polisin \'Dur\' ikazına uymadığı 63 FL 458 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri Liman Kavşağı\'nı kapatarak aracı durdurmaya çalıştı. Otomobil aniden \'U\' dönüşü yaparak ters yönde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Alper Nebil yönetimindeki 28 DA 693 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nebil ile polisten kaçan ve İran uyruklu A.V. olduğu belirlenen sürücü yaralandı. Kazada ağır yaralanan Alper Nebil, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi. Hastanede tedavisi süren İran uyruklu A.V. hakkında soruşturma başlatıldı.



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