Polisten kaçan asker firarisi başından vuruldu!

T24 - Aydın’da, ’Yaşı küçük çocuğu alı koymaktan’ götürüldüğü polis merkezinde hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan 21 yaşındaki Mahir Zorbey Demirkaya, götürüldüğü adliye çıkışında polisin elinden kaçtı. Yaşanan kovalamacada, bir polis memurunun tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demirkaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

Erzincan’da vatani görevini yaptığı sırada hava değişimi alan ve geri dönmeyen Mahir Zorbey Demirkaya hakkında Askeri Mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca açılan davada geçen günlerde sonuçlandı, Demirkaya hakkında 10 ay hapis cezası Askeri Mahkemece onandı.

Güvenlik güçlerince aranan Demirkaya, ’Yaşı küçük çocuğu alı koymaktan’ bugün sabah saatlerinde, Aydın Efeler Polis Merkezi’ne götürüldü. Demirkaya’nın asker firari olduğu burada ortaya çıkınca, Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkında kesinleşmiş olan 10 ay hapis cezası yüzüne okunan Demirkaya, tutuklandı.



Biranda kaçmaya başladı



Cezaevine götürülüşü sırasında adliye önünde bekleyen annesi Şükran Yükselen Canbazoğlu’nu gören Demirkaya, vedalaşmak istedi. Polis ekiplerince kelepçesi çıkartılan Demirkaya, önce annesine sarıldı, ardından aniden kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile Demirkaya arasında kovalamaca başladı. Bedesten Çarşısı Ayakkabıcılar Sokağı üzerine kadar süren kavalamacada "dur" ihtarında bulunan polis memurları havaya ateş açtı.

İddiaya göre bu sırada ayağı yere takılan İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin, yere düşmesi sonucu ateş alan tabancasından çıkan kurşun, Demirkaya’nın başına ateş etti. Kanlar içinde kalan Demirkaya’yı gören polis memuru olay yerine acil yardım ekiplerinin gelmesini istedi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahir Zorbey Demirkaya, Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Demirkaya, kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olay yerinde çevre güvenliğini alıp, inceleme yaptı. Polis memuru M.S. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.