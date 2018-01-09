Polisten kaçan 3 kişi DHKP-C bağlantılı çıktı, otomobilde suikast silahı ele geçirildi

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu otomobilde, suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi.

Vatan Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde, polis şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Plakası açıklanmayan otomobildeki 3 kişi, polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı. Polisin otomobilde yaptığı aramada, suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI