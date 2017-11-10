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Polisten kaçan 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi kısa süren kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı

10 Kasım 2017 18:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi kısa süren kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Enes T. (22) ve Avni G.\'yi (21) takibe aldı. Atakum İlçesi\'nde bulunan Kent Ormanı yakınlarında takip edildiklerini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında Enes T., üzerinde bulunan paketi yere attı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Kovalama esnasında yer atılan paketten ise 19 paket bonzai ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler \'uyuşturucu ticareti\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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