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Polisten kaçak otomobil teybi operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak oto teybi ve oto hoparlörü getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı

27 Kasım 2017 17:31

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak oto teybi ve oto hoparlörü getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 22 Kasım\'da Güngören Gençosman Mahallesi\'nde bir depo önündeki TIR\'a baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 370 oto teybi, bin 754 oto hoparlörü ve 70 güç kaynağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
 
 

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