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Polisten JINHA muhabirine tehdit iddiası

Diyarbakır'da haber takibi yapan muhabir gözaltına alındı

03 Ocak 2016 02:07

Sur’da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Gazi Caddesi'nde haber takibi yapan JINHA muhabirine ve iki vatandaşa kimlik kontrolü yapan polislerin "Bana kalsa bunları infaz ederim" dediği iddia edildi.

Bianet'in haberine göre, Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Gazi Caddesi'nde Jin Haber Ajansı (JINHA) muhabiri Duygu Erol, polisler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

JINHA’nın haberine göre, polisler Gazi Mahallesi’nde haber takibi yapan Erol’a kimlik sordu, GBT yaptı. Ardından TEM polisleri çağrıldı. Duygu Erol’a "Nerelisin, nerede oturuyorsun" diye soran polislerin, Elazığ yanıtını alınca, orada bilinen bir yer olan Gülmez Mezarlığı'nı hatırlatarak, "Bundan sonra orada oturursun. Orada aile mezarlığınız yok mu? Sen de onların yanına git" dediği iddia edildi.

Polisler cep telefonuna bakarken, bir kadın polis muhabiri kapalı bir yere götürerek “ince aramaya” maruz bıraktı. Aramanın ardından gazeteci Erol ve iki kişi serbest bırakılırken, polislerden biri "Bana kalsa bunların 3'ünü de infaz ederim. Sen gazeteci falan değilsin. Utanmıyor musun bu kartı taşımaya" dediği iddia edildi. 

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