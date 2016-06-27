Polisten İtalyan gazeteciye: Türkiye'ye aleyhine haber yapma yoksa vururum

LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü takip eden İtalyan gazeteci Alberto Tetta, Twitter hesabından, polis tarafından, "Türkiye'ye aleyhine haber yapma yoksa vururum" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü için Tünel Meydanı'nda açıklama yapmak için toplanan 15-20 kişilik LGBTİ üyesi bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre; LGBTİ'lerin yürüyüşlerini takip eden İtalyan gazeteci Alberto Tetta'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Tetta, Twitter hesabından "İstiklal girişinde basın kartım gösterince kontrol yapan polis: Türkiye'ye aleyhine haber yapma yoksa vururum" diye yazdı. Bu tweeti the Guardian muhabiri Constanze Letsch'in de İngilizce'ye çevirerek retweetledi.