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Polisten İHD’ye ziyaret

Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, yerel seçimlerin huzur ortamında geçmesi için sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor.

31 Ocak 2009 02:00

Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin huzur ortamında geçmesi için sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaretini İnsan Hakları Derneği (İHD) şubesine yapan Öksüz “Hak ihlalleri varsa gereğini yaparız” dedi.

Yerel seçimin kentte huzur içinde geçmesi için sivil toplum örgütlerinden destek istemek amacıyla ziyaretlere başlayan Öksüz, ilk ziyaretini İHD’ye yaptı. Öksüz’ü Şube Başkanı Osman Kündeş ve üyeleri karşıladı. Öksüz, 4 yıldır Batman’da görev yaptığını ve bu dönemde hak ihlalleri olup olmadığını sordu. İHD yöneticilerinin, geçen yıl bazı ihlallerin yaşandığını söylemesi üzerine Öksüz “Bu sorunların üzerinde duracağım” dedi.

‘Ziyareti görev bildim’

Öksüz, seçimler öncesi tüm sivil toplum örgütlerini ziyaret edeceğini ve huzursuzluk çıkmaması için destek isteyeceğini belirterek “Bu ziyaretlere İHD’den başlamayı görev bildim” diye konuştu. Öksüz şunları söyledi:
“Teşkilatımızda görevini ihlal edenler de olabilir. Bize sorunun intikal etmesi durumda, üzerinde duracağımızı belirtmek istiyorum. Toplumsal olaylarda, kontrol dışı vakalar yaşanabilir. Kesinlikle hak ihlali sorunlarının gereğini, bize bildirilmesi halinde yaparız."


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