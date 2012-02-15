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Dünya

Polisten hırsıza işbirliği teklifi!

Danimarka polisi hırsızlarla başa çıkamayınca çareyi hırsızları ''çözüm ortağı'' olarak seçmekte buldu...

15 Şubat 2012 22:03

 

T24 - Hırsızlık olaylarıyla başa çıkamayan Danimarka polisi, hırsızların yardımına başvurma kararı aldı.
 
Frederiksborg Amts Avis gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyinde zenginlerin yaşadığı bölgede polis, hırsızların tekniklerini ve evleri neye göre seçtiklerini daha iyi anlayabilmek için hırsızlardan anket doldurmalarını isteyecek.
 
Komiser Finn Bernth Andersen, hırsızlıktan sabıkası olan ya da yeni tutuklanan kişilerin anketi gönüllü olarak dolduracağını, isimlerinin gizli tutulacağını belirtti.
 
Anketin, Frederikssund, Egedal ve Halsnaes bölgelerinde çok yakında "sunulacağı" bildirildi. 

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