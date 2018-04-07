Polisten HDP'nin 1 Mayıs bildirisine kısmi izin, sarı barete o da yok

Halkların Demokratik Partisi, 1 Mayıs çalışmalarına 1977’de 34 kişinin hayatını kaybettiği Taksim Meydanı’nda başladı. HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve HDP İstanbul Eş Başkanı Esengül Demir’in açıklamalarının ardından İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs bildirisi dağıtmak isteyen HDP’liler polis engeliyle karşılaştı. Grubun toplu bir şekilde bildiri dağıtmasına izin vermeyen polis, HDP’lilerin 5 kişilik gruplar halinde İstiklal Caddesi’ne girmesine tepki göstermezken; 1 Mayıs’ın sembolü işçi baretlerinin takılmasını ise engelledi.

Kazancı Yokuşu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan HDP İstanbul Eş Başkanı Demir, 1 Mayıs çalışmalarını Nevruz’da başlattıklarını belirterek, "Bütün demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerle birlikte 1 Mayıs örgütlenmesini başlattığımızı belirtmek istiyorum. Buradan başlatmamızın sebebi de 1977’de yitirdiğimiz yoldaşlarımızı yeniden hatırlamak” dedi. Taksim Meydanı’nın 1977’de yaşananların ardından ‘1 Mayıs alanı’na dönüştüğünü kaydeden Demir, “Ama yıllardır işçilere, emekçilere haklara kapalı. Buna rağmen 1 Mayıs çalışmamızı simgesel olarak buradan başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

"1977'den bu yana totaliter güçler her türlü kirli katliamları devam ettiriyor"

"HDP 'Newroz’dan 1 Mayıs’a, 1 Mayıs’tan Newroz’a’ şiarıyla 1 ay önce yaptığı planlama gereği bugün Kazancı Yokuşu’ndan başlayarak 1 Mayıs startını veriyor” diyen HDP Iğdır Milletvekili Adıyaman da şunları söyledi:

"Newrozdan 1 Mayıs’a, 1 Mayıs’tan Newrozlara; direnişi, özgürlük, eşitlik adına mücadeleyi bütünleştirmek gerekiyor. 1977 Mayısı’ndan bu meydanda gerçekleşen katliamdan günümüze çok şey değişmedi. O günden bugüne karanlık, totaliter güçler bu ülkede halklarımıza yönelik gayri ahlaki, gayri insani ve gayri hukuki her türlü kirli katliamları devam ettiriyorlar.

Bugün de ülkenin totaliter rejime gittiği, demokratik siyaset alanının, işçi ve emekçilerin mücadele alanlarının daraltıldığı başta Kürtler olmak üzere bu ülkenin tüm muhalif güçlerinin seslerinin kısıldığı, giderek tek adam rejiminden tek partiye, tek sese giden süreçte elbette emek mücadelesi, 1 Mayıslar, Newrozlar bizim geleceğimiz ve özgürlük adına önemli dönüm noktalarıdır. Partimizin bugün başlattığı 1 Mayıs çalışmasına bütün halkların, bütün emekçilerin, muhaliflerin destek vermesi, güç birliği ve mücadele birliği yaratması gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelemizin totaliter faşist rejimi en sonunda alaşağı edeceğine olan inancımızla hepinizi bir kez daha bu mücadeleye destek olmaya devam ediyorum.”

Polis, HDP'lilere bildiri dağıtımı sırasında 'eşlik' etti

Açıklamaların ardından HDP üyeleri İstiklal Caddesi’ne geçerek toplu bir şekilde 1 Mayıs bildirisi dağıtmak istedi. Polis, HDP’lilerin caddeye geçişine izin vermezken; yapılan görüşmelerin ardından partililer 5’erli gruplar halinde bildiri dağıtmaya başladı. Polis, 1 Mayıs’ın ve işçi sınıfının sembolü olan baretlerin takılmasına ise tepki gösterdi. Baretle bildiri dağıtmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından engellendi. İstiklal Caddesi’ndeki bildiri dağıtımı sırasında da HDP’lilere eşlik eden polis, partililerin çevredekilerle iletişim kurması ve aralarda slogan atmasına da izin vermedi.