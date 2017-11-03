Polisten HDP'li Uca'ya: Şehidimiz var, alkış ve zılgıt istemiyoruz

HDP Milletvekili Feleknas Uca, Abdullah Öcalan'la görüşme yapılması için Diyarbakır'dan Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), TBMM ve Adalet Bakanlığı'na mektup gönderme eylemi öncesi açıklama yapmak istedi. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri, HDP'li vekile, "Bugün şehidimiz var. Açıklama yaptığınızda alkış ve zılgıt atmanızı istemiyoruz" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca, İmralı Adası'nda hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'la görüşme yapılabilmesi için TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na 2 bin mektup gönderildi.

Uca: Aynı hassasiyeti biz de taşıyoruz

Yenişehir ilçesinde bulunan PTT Ofis Şubesi'ne mektupları teslim etmek için gelen HDP'li Uca, basın açıklaması yapmak istedi. Eylem için güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri, Uca ile açıklama öncesi görüşerek, ne yapılacağını sordu. HDP'li Uca, Öcalan ile görüşmenin sağlanması için TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na mektup göndereceklerini ve konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine polis memuru, bugün sabah saatlerinde 1 polisin şehit olduğunu belirterek, yapacakları açıklamada alkış ve zılgıt istemediklerini söyledi. HDP'li Uca da polise, açıklama sırasında alkış ve zılgıt olmayacağını, aynı hassasiyeti kendilerinin de taşıdığını söyledi.



Kürtçe açıklama yapan HDP'li Uca, Öcalan ile bir an önce görüşmenin sağlanması gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından HDP'li Uca ile beraberindekiler, hazırladıkları mektupları TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na iletmek üzere PTT yetkilisine teslim etti.