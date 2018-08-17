T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten hayvan pazarı esnafına 'sahte para' bilgilendirmesi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU polisi, kentteki hayvan pazarına gelerek, kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi

17 Ağustos 2018 19:16

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU polisi, kentteki hayvan pazarına gelerek, kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi\'ndeki hayvan pazarına geldi. Ekipler, pazar esnafı ile görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı\'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda esnafa bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKöroğlu MahallesiEkiplerSahteKurban BayramıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24