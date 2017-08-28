Polisten hayvan pazarı esnafına sahte para bilgilendirmesi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarına giderek, hayvan satıcılarına sahte paralara karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Köroğlu Mahallesi\'nde bulunan hayvan pazarına gitti. Pazar esnafı KOM ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler tek tek pazar esnafını gezerek sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı\'nda daha da arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yönünde esnafa bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nün halkı bilinçlendirmek konusunda başka çalışmalar da yapacağı bildirildi.



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