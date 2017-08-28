T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten hayvan pazarı esnafına sahte para bilgilendirmesi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarına giderek, hayvan satıcılarına sahte paralara karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirdi

28 Ağustos 2017 19:17

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarına giderek, hayvan satıcılarına sahte paralara karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Köroğlu Mahallesi\'nde bulunan hayvan pazarına gitti. Pazar esnafı KOM ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler tek tek pazar esnafını gezerek sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı\'nda daha da arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yönünde esnafa bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nün halkı bilinçlendirmek konusunda başka çalışmalar da yapacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOrganize Suçlarla MücadeleKOMKöroğlu MahallesiPazarKOMEkiplerSahteKurban BayramıEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24