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Polisten halka soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirdi

09 Ocak 2018 14:10

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirdi.
Kars’ın en işlek kesimlerinden Kazımpaşa ile Faikbey Caddesi\'nde başlatılan uygulamada halka soba zehirlenmelerine karşı broşür dağıtan ekipler, kış mevsiminde alınacak önlemler hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra işyerleri, kafeler ve benzeri noktalara da girerek hem işyeri sahiplerine hem de müşterilerine broşür dağıtarak bilgiler veren ekipler, mahalle sakinlerini ihmal etmedi. Bülbül Mahallesi\'nde bacası tüten hemen hemen her evin kapısını çalan polisler, ev kadınlarına da soba kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.
‘Sessiz Katil Karbonmonoksit’ yazılı ve içeriğinde kış mevsiminin korkulu rüyası olan zehirlenmelere yol açacak durumlar hakkında bilgiler içeren broşürleri halka dağıtan polisler, herkesin konu hakkında komşularına bilgi paylaşımında bulunmasını da istedi.
Uygulamadan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.

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