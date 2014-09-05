Polisten Gezi savunması: Ben o gün nerede olduğumu bile bilmiyorum!

Gezi eylemleri sırasında ayağından kalıcı şekilde yaralanan Aydın Aydoğan'ın şikayeti üzerine hakim önüne çıkarılan polisler ya o gün nerede görev yaptıklarını hatırlamıyor ya da gaz sıkıp sıkmadıklarını hatırlamıyor.

İstanbul’daki Gezi Parkı gösterileri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle ayağından kalıcı şekilde yaralanan Aydın Aydoğan’ın şikayeti ancak bir yıl sonra karşılık buldu. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, savcılık şüpheli 16 polisin ifadesini bir yıl sonra alabildi. Polisler ya gaz kullanmadıklarını söyledi ya da kullanıp kullanmadıklarını hatırlamadıklarını anlattı. Kimi polisler o gün başlarındaki amirin kim olduğunu, kimileri de nerede görev yaptığını hatırlamadığını savundu. Bu arada, soruşturma kapsamında, Taksim Meydanı’na bakan MOBESE’lerin de bozuk olduğu yönünde bilgi verildi.

Aydın Aydoğan Gezi Parkı'nda

Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü 11 Haziran 2013’te polis, Taksim Meydanı’nı boşaltmak için müdahale ediyordu. İş nedeniyle meydana gelen 46 yaşındaki turizmci Aydın Aydoğan, gördüğü yaralılara yardım etmek isterken, atılan gaz bombalarının ve TOMA’lardan sıkılan suyun içerisinde kaldı. Parka doğru koştuğu sırada bir gaz fişeği ayağına değdi ve ayak parmağı kırıldı. Dövüle dövüle ambulansa bindirilen Aydoğan’ın aşil tendonlarının yırtıldığı anlaşıldı. Ayağı alçıya alındı ve bir daha da iyileşmedi. Hâlâ zorlukla yürüyor.

Aydoğan’ın yaralanmasından sonra avukatı Bekir Korkmaz suç duyurusunda bulundu. Şüpheli 16 polisin ifadesi, bir yıl sonra alınabildi. Polisler ya gaz kullanmadıklarını söyledi; ya da kullanıp kullanmadıklarını hatırlamadıklarını anlattı. Kimi polisler o gün başlarındaki amirin kim olduğunu, kimileri de nerede görev yaptığını hatırlamadığını savundu. İşte, polislerin ifadeleri:

M.R.A: O gün şubedeydim. Bağlı olduğum grup nerede görev yapıyordu hatırlamıyorum. Gezi eylemlerinde ZET’çiydim. (Gaz tüfeği). Böyle bir olay hatırlamıyorum.

S.T: Gümüşsuyu’nda görevliydim. Gaz kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Ancak o cadde üzerinde gaz kullanılmadı. Şikayetçinin bahsettiği yere hiç gitmedim. O günkü amirimin ismi, Komiser Yardımcısı H.Ç. olması lazım.

A.P: Gümüşsuyu’nda görevliydim. Şikayetçinin bahsettiği Taksim Metro istasyonunun oraya hiç gitmedik. O gün gaz kullanmadım. Amirimin ismini hatırlamıyorum.

B.A: Akşamüzeri, tam saati hatırlamıyorum, bizi AKM önüne çektiler. Destek kuvvet olarak bekledik. Müdahalede bulunmadık. ZET tüfeğini kullanmadım.

H.Ş: Süzer Plaza önündeydim. Akşam bizi AKM önüne çektiler. Müdahalede bulunmadık. Gezi olaylarında ZET’çiydim. ZET tüfeğini kullanmadım.

A.T: Süzer Plaza önündeydim. Çevik Kuvvet’te ZET’çiyim. Amirimizin adını hatırlamıyorum. Aradan çok uzun bir zaman geçti.

M.C.Y: Süzer Plaza’da görevliydim. Şikayetçinin bahsettiği yere hiç gitmedim. Akşama kadar buradaydım. Gezi olaylarında ZET’çiydim. O gün gaz kullanmadım. Amirimin adı, K.K.’dir.

S.G: Süzer Plaza’da yaya personel olarak görevliydim. Kesinlikle gaz kullanmadım. Olay yerine gitmedim.

F.M: Şikayetçinin iddia ettiği yerlerde görev almadım, gaz kullanmadım.

E.B.K ve S.K: O tarihte Gümüşsuyu’ndan girip Tarlabaşı istikametine yöneldik. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü önünde görevliydim. Osmanbey’e hiç geçmedik. Olayların başladığı tarihte görevli değildim. Daha sonraki dönemde ZET’çiydim. Gaz kullanmışsam da verilen emir ve talimat doğrultusunda kullandım. Böyle bir olay hatırlamıyorum.

S.K: Mete Kavşağı’nda görevliydim. Sabah Taksim’e giriş yaptık. Şikayetçinin bahsettiği yerde görevli değildim. O gün gaz kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. O günkü amirimin adını hatırlamıyorum.

M.A: Taksim Meydan’a bakan simit sarayı önünde bekliyorduk. Gezi olayları boyunca ZET’çi personeldim. Belirtilen yerde 20 dakika kaldık ama saati hatırlamıyorum. Başka bir Çevik Kuvvet grubu da vardı. Ancak o süre zarfında gaz kullanmadım. Kullandığım zaman yaklaşık 100 metre civarında mesafeden attım. Ama barikata doğru attık. Belli bir gruba attık. Yolun tamamı kapalıydı. Herhangi bir şahsı yaralamış değilim. Vurduğumu da görmedim. Verilen emir ve talimatlarla kullandım.

M.Ö., S.C.A. ve A.Ö: O tarihte nerede görevli olduğumu hatırlamıyorum. Gezi olayları boyunca gazcı personeldim. O gün gaz kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Kullanmışsam da emir ve talimat doğrultusunda kullanmışımdır.