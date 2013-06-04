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Polisten Gezi Parkı eylemcilerine müdahale dozunu düşürecek kararlar

İstanbul Emniyeti'nde kurulan kriz masasında Gezi Parkı eylemlerinde uygulanan şiddetin dozunu düşürecek kararlar alındı

04 Haziran 2013 22:21

Yedi gündür süren Gezi Parkı eylemleri nedeniyle İstanbul Emniyeti'nde kriz masası kuruldu. Bütün şube müdürleri toplantı yaparak gerginliklerin nasıl giderileceği yönünde görüş bildirdi. Yapılan toplantıdan çıkan en önemli kararlardan biri direnişin bu denli şiddetlenemsine neden olan biber gazı kullanımının zorunlu haller olmadıkça yasaklanması oldu.

Radikal'den İsmail Sağıroğlu'nun haberine göre toplantıdan çıkan kararlar:

- Polis, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi gibi, sadece bulunduğu bölgeyi koruyacak.

- Eylemcileri dağıtma yönünde bir girişimde bulunmayacak.

- Biber gazı, çok zorunlu haller olmadıkça kullanılmayacak.

- Gerginliği artırabilecek her türlü eylemden kaçınılacak.

- Zorunlu haller olmadıkça gözaltı işlemi uygulanmayacak.

- Marjinal guruplar taşlı sopalı saldırı yapması durumunda bunlara acil müdahale edilecek ve taraftar toplamalarının önüne geçilecek.

Yapılan toplantıda aynı zamanda şu değerlendirmede bulunuldu: Eylemlerde yapılan siyasi açıklamalarla gerginlik iyice düştü. Hafta sonu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın göstericilerle görüşmesiyle eylemlerin bitmesi öngörülüyor.

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