T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polisten gaziye meydan dayağı

Polisin sokak ortasında tekme tokat dövdüğü adamın aslında bir savaş gazisi olduğu anlaşılınca İngiltere ayağa kalktı

02 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de bir savaş gazisi polis tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. İngiliz ordusu için Irak ve Afganistan'da görev yapan gazinin kimliği ortaya çıkınca, polise ağır eleştiriler yapıldı.

Polisten gaziye dayak - VİDEO

Gece arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan savaş gazisi 24 yaşındaki Mark Aspinall, üç polis memuru tarafından dövüldü. Kurban aldığı darbeler sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polisin gereksiz bir şekilde güç kullanması bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay mahkemeye intikal edince, polisin kullandığı güç karşısında yargıç şoke olduğunu söyledi. Yargıç John Phipps, "Görüntüleri izleyince şoke oldum. Polisin bu şeklide güç kullanması karşısında dehşete düştüm" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24