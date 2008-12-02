Polisten gaziye meydan dayağı

Polisten gaziye dayak - VİDEO

Gece arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan savaş gazisi 24 yaşındaki Mark Aspinall, üç polis memuru tarafından dövüldü. Kurban aldığı darbeler sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Polisin gereksiz bir şekilde güç kullanması bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay mahkemeye intikal edince, polisin kullandığı güç karşısında yargıç şoke olduğunu söyledi. Yargıç John Phipps, "Görüntüleri izleyince şoke oldum. Polisin bu şeklide güç kullanması karşısında dehşete düştüm" dedi.