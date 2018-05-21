Polisten gazeteciye kıyafet 'tacizi': Dikkat et de kuytu bir yerde kesmesinler

İstanbul’da GBT denetimi yapan polislerin gazeteci İrem Afşin’i kıyafetinden dolayı durdurduğu ve tehdit niteliğinde sözler sarfettiği belirtildi. Afşin, Şişhane metrosu çıkışında GBT denetimi yapan polisin kendisine, "Kıyafetiniz sakıncalı" dediğini, kontrolünün ardından bir çevik kuvvet polisinin ise arkasından, "Dikkat et de kuytu bir yerde kesmesinler" diyerek tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Afşin, kimlik denetimi sırasında maruz kaldığı tacizi, twitter hesabından duyurdu. İrem Afşin, Şişhane metro çıkışında durdurulan polis tarafından “Kıyafetiniz sakıncalı, o kumaş yasak” denilerek kimlik kontrolünden geçirildiğini söyledi. GBT’nin ardından giderken, arkasından seslenen bir çevik kuvvet polisinin ise tehdit gibi sözler sarfettiğini bildirdi.