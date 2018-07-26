Polisten eyleme destek veren milletvekillerine uyarı: Haddinizi bileceksiniz

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkanının gözaltına alınması ve polislerin cemevine saldırısı iddiasına ilişkin TBMM önünde protesto eylemi yapmak isteyenlere polis izin vermedi. Polisler, eyleme destek veren milletvekillerine ise "haddinizi bileceksiniz" diye bağırıp engel oldu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği basta olmak üzere ,Alevi kurumlarının önde gelenleri ve bir grup milletvekili meclis önünde Sarıyer şube başkanı Zeynep Yıldırım'ın gözaltına alınması ve polislerin cemevine yönelik saldırı iddiası ve içeri idrarını yaptıkları iddiası ile ilgili Meclis önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, TBMM Dikmen kapısı önüne gelerek basın açıklaması yapmak isteyen grubu dağılmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılara rağmen grup eylem yapmakta ısrar etti. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri grubu dağıttı. HDP'li Erkan Baş, Kemal Bülbül, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri de gruba destek verdi.

Polisten milletvekillerine: Haddinizi bileceksiniz

Basın açıklamasına izin vermeyen polis gruba sert müdahale etti. Bu sırada milletvekilleri ile polis arasında geçen bir diyalog dikkat çekti. polis milletvekillerine 'haddinizi bileceksiniz" diye bağırdı.

Basın açıklaması ve yaşanan arbedenin ardından yapılan açıklamalar şöyle;

CHP milletvekili Veli Ağbaba: Sayın cumhurbaşkanı verdiği sözleri unutuyor.Ülkenin birçok yerinde cemevleri saldırı ile karşı karşıya kalıyor.Burada bulunan milletvekilleri olarak bu saldırıyı kınıyoruz.Burada bulunan Dernek başkanları ile birlikte inanç merkezlerine yapılan saldırının karşısında duracağımızı buradan belirtiyoruz.Türkiye'nin kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz.

HDP milletvekili Kemal Bülbül : Bu konuyu meclis kürsüsünde de gündeme getirdik. Bu saldırı hakkın ve hakikatına yapılmış saldırıdır.Bu saldırı sistematik bir saldırıdır.Devletin ve hükümetin sürekli kinci,alevileri yok sayan ,aşağılayan tecrit eden yaklaşımıdır.biz buna yezitlik diyoruz.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan: Biz yapılan saldırı için açıklama yapmak istedik bize izin vermediler. Bizler cemevlerinin ibadet hane olduğunu vurgulamak istiyoruz.Cemevleri Alevilerin ibadet haneleridir.Umarım gözaltında olan arkadaşlarımız yakın zamanda serbest kalır.