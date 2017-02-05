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BBC Türkçe

Polisten eş zamanlı 'IŞİD' operasyonu: 400 gözaltı

Türkiye'de polisin, başta Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa olmak üzere çok sayıda ilde IŞİD'i hedef aldığı belirtilen eş zamanlı operasyonlarında çoğu yabancı 400'e yakın kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

05 Şubat 2017 16:05

Türkiye'de polisin, başta Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa olmak üzere çok sayıda ilde IŞİD'i hedef aldığı belirtilen eş zamanlı operasyonlarında 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Operasyonlarda Şanlıurfa'da 150, Konya'da 75, Ankara'da 60, Bursa'da 46, İstanbul'da 18 kişi gözaltına alındı

İzmit, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman'da da benzer operasyonlar düzenlendi.

Şanlıurfa'da gözaltına alınanların çoğunun Suriye vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, Ankara'da gözaltına alınanların da çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktardı.

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