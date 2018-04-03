Polisten düğün konvoyları için çağrı: Şikâyet edin, gerekeni yapalım

İstanbul, TEM Otoyolu’nda nişan konvoyu tüm şeridi kapatıp düşük hızda ilerleyince ardı ardına gelen şikâyetler üzerine polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Daha önce de bu tür benzer ihbarların polise geldiğini belirten yetkililer, “Nişan konvoyu ya da benzer konvoylar trafikte zaman zaman vatandaşları mağdur ediyor. Bu konuda vatandaşlar ihbarlarda bulunsun. Polis gerekli işlemi her zaman yapar” dedi.

Geçen gün yaşanan düğün konvoyunda mağdur olan birçok sürücü, polisi aradı. Peş peşe gelen şikâyetler üzerine polis merkezi, durumu hemen Mahmutbey Gişeleri’ndeki görevli trafik polislerine bildirdi. Harekete geçen polis, gişelerde önlem aldı.

37 sürücüye 108 lira ceza

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre nostaljı araçlardan oluşan nişan konvoyu Mahmutbey Gişeler’de durduruldu. Damat Oğuzhan Şahin ve gelin Selin Demir’in nişan konvoyunda yer alan 37 aracın trafik polislerince tek tek evrakı incelendi. 37 araca öncelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-d maddesine göre “Araçların zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde gitmek ve trafiği tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı. 108 TL trafik cezası uygulanan araçlardan evrakları eksik olanlara ayrıca cezalar yazıldı. GBT kontrolü yapılan sürücülerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Trafik polisi, aynı yolda trafiği yavaşlatan 15 hafriyat kamyonuna da ceza yazdı.

Polis: Şikâyet edin

Daha önce de bu tür benzer ihbarların polise geldiğini belirten yetkililer, “Nişan konvoyu ya da benzer konvoylar trafikte zaman zaman vatandaşları mağdur ediyor. Bu konuda vatandaşlar ihbarlarda bulunsun. Polis gerekli işlemi her zaman yapar” dedi.

Cezalar evli çifte

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin nişanı Bağcılar’da bir salonda gerçekleşti. Konvoyda ceza yedikten sonra düğüne gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada “1 Nisan şakası” olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Şahin ve Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını “Esenyurt’tan Bağcılar’daki nişan salonuna gelmek için yola çıktık. Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey Gişeleri’nde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. Önce 1 Nisan şakası yapıyorlar zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık” diye anlattı.