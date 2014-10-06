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Polisten dayak yiyene 8 yıl, haberi yapan gazeteciye 6 yıl, polise 1 yıl hapis istemi

Karakolda polisler tarafından dayak yiyen Fevziye Cengiz hakkında 8 yıl, hapis istendi

06 Ekim 2014 20:06

İzmir’de Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye Cengiz isimli kadını dövdükleri görüntülerle ortaya çıkan polislerin “işkence” suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı Göksel Er, üç polisten ikisine 1,5 aydan 1 yıl 1 aya kadar hapis cezası isterken, bir polisin ise beraatına karar verilmesini talep etti.

Milliyet'in haberine göre, Savcı Er, mağdur Fevziye Cengiz hakkında ise polislere hakaret ettiği ve direndiği gerekçesiyle 2 yıl 1 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

Fevziye Cengiz dövülürken perdeleri kapatarak dışarıdan görülmesini engelleyen polis Nevzat Ataseven’e ise, “yaralama suçuna yardım” etmekten sadece 3 aydan 9 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Savcı Er, dakikalarca dövülen Cengiz’in, “gözaltına alınırken hakaret ettiği, polisin koluna eliyle vurduğu, tırmaladığı ve ittiğini” iddia etti. Savcı Er, görüntülere yansıyan dayağı işkence saymama gerekçesini ise “sanık polislerin işkence kastı ile değil, kendilerine hakaret edilmesinden duydukları kızgınlıkla bu suçu işlemişlerdir” ifadesiyle açıkladı.

 

Haberi yapan gazeteciye 6 yıl hapis istemi

 

Bu mütalaaya ilişkin haberin Milliyet gazetesinde Kemal Göktaş’ın imzasıyla yayınlanmasının ardından suç duyurusunda bulunan savcı Göksel Er, haberde mütalaaya ilişkin, “skandal” ifadesinin kullanılması nedeniyle kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.

Savcı Er, haberin yayınlandığı internet sitelerinde hakkında çok sayıda olumsuz haber yapıldığını da belirterek haberle yargılamanın etkilenmeye çalışıldığını ileri sürdü. Er, Göktaş hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis öngören, “kamu görevlisine hakaret” ve “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından soruşturma açılması istedi. Er’in suç duyurusu üzerine İstanbul Başsavcılığı, Göktaş hakkında soruşturma açtı. Göktaş, talimatla Ankara Başsavcılığı’na ifade verdi.

 

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