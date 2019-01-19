Polisten CHP'li milletvekiline: Sizin niyetiniz belli

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılması planlanan eylemi engellemeye çalışan polis, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’e, “Sizin niyetiniz belli. O zaman ben de geleyim sizin evinizin önünde açıklama yapayım” dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınması hakkında Hastanemi Kapatma Platformu’nun Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Polisle CHP Ankara Milletvekili Taşcıer arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından “Ne olura olsun, ben bu açıklamayı yaptıracağım” diyerek açıklama yapmak isteyen STK temsilcilerini kendi aracıyla hastane önüne getiren Taşcıer, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Sizin niyetiniz belli’ diyerek niyet okumaya çalışan ve şehir hastanelerini öven memurlar bizim Anayasal hakkımızı engellemeye çalıştılar. Devletin memuru olduğunu söyleyen yetkili amir, adeta hükümeti eleştirtmemeye yemin etmiş bir güvenlik görevlisi edasıyla ‘Sen kimsin? Yaptırtmam!’ diyerek seçilmiş milletvekiline haddini aşan bir biçimde davranmış daha da önemlisi Anayasayı iktidarın işine gelecek biçimde yorumlayarak, vatandaşın bu Anayasal hakka ulaşmasını engellemeye çalışmıştır!”

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenlerinden Ankara Mimarlar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği temsilcileri ve milletvekilleri daha sonra basın açıklamalarını hastane önünde gerçekleştirdi.