Polisten CHP İstanbul İl Başkanı'na: Kes lan

Beyoğlu’nda Taksim Dayanışması Sekretaryasını oluşturan temsilcilerin yaptığı basın açıklamasının ardından, CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Salıcı’yı "Kimseye vurmuyoruz. Kes lan" diyerek itti. Taksim Dayanışması’nı oluşturan emek meslek örgütlerinin temsilcileri, saat 22.00’da Beyoğlu’nda bulunan Makina Mühendisleri Odası’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından bina önünde bekleyen grup Çevik kuvvet polislerinin geldiğini görünce bina içerisine girdi. Çevik kuvvet ekipleri dışarıda kalanları da içeri sokarak kepenkleri üzerlerine kapattı.

'Kimseye vurmuyoruz'

Bu sırada polisle CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salıcı, polislere "Ben CHP İl Başkanıyım. Burası Makine Mühendisleri Odası kimseye vuramazsınız" diyerek tepki gösterdi. Bir polis de Salıcı’yı, "Kimseye vurmuyoruz. Kes lan" diyerek itekledi. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri bina önünden ayrıldı. Bina içerisindeki kalabalık ise; ancak polisin ayrılmasının ardından dışarı çıkabildi.