Polis Çarşı'ya kırgın

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Gezi Parkı olayları nedeniyle 3 gün önce gözaltına alınan Çarşı grubu üyelerinden 20’si suç örgütü kurmak ve üyesi olmak, izinsiz gösteri, kanunlara uymamaya tahrik ve polise direnmekten adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Çarşı üyelerinin olaylar başladığında telefonlarının dinlemeye alındığı öğrenildi. Çarşı’yı Başbakanlık Ofisi’ni basmakla suçlayan polisin, sosyal medyada ‘ÇARŞI TOMA’yı kaçırdı şeklinde yayılan bilgiye bozulduğu ve bunu sorguya taşıdığı ortaya çıktı.

Çarşı grubuna yönelik aralarında topluluğun lideri Erol Özbil ve Cem Yakışkan’ın da olduğu 20 kişi bugün İstanbul Organize Şube Müdürlüğü’nden Çağlayan Adliyesi’nde bulunan Terörle Mücadele Kanunu 10. madde ile görevli savcılığa getirildi. Çarşı Grubu üyelerini suç örgütü kurmak ve üyesi olmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet, kanunlara uymamaya tahrik, görevini yaptırmamak için direnme suçlamaları yöneltildi.



Aralarında bir de Çarşı grubuyla bağı olmayıp Fenerbahçe’yi tutan bir eylemcinin de olduğu 19 kişinin Gezi olayları başladıktan sonra telefonlarının dinlemeye alındığı ortaya çıktı. Sorguda polis Çarşı grubuna şu soruları sordu:

- Halk arasında Gezi Parkı olarak bilinen olaylara müdahil oldunuz mu?

- İçerisinde marjinal grup üyelerinin de yer aldığı toplulukların gerçekleştirdiği illegal eylemler içerisinde bulundunuz mu?

- Gezi Parkı olaylarına Çarşı taraftar grubu olarak destek verildiği sosyal medya üzerinden yapılan yayınlardan anlaşılmıştır. Bu olaylara katılmanız için herhangi bir şahıs veya şahıslar tarafından davet aldınız mı ya da davet edindiniz mi?

- Çarşı grubunun öncülük ettiği ve diğer taraftar gruplarının da arasında bulunduğu şahısların Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık ofisine yürüyüş yaptığı, ofisi basmaya teşebbüs ettikleri bilinmektedir. Olaylara katılıp katılmadığınızı, katıldıysanız burada bulunan şahısları polise taş, misket gibi sert cisimler atarak mukavemet etmeleri yönünde yönlendirip yönlendirmediğinizi, yönlendiren şahısların kim olduğunu açıklayınız?

- Çarşı taraftar grubu üyelerini bu olaylara yönlendirmek amacıyla herhangi bir grup yada şahıstan maddi, lojistik (Gaz maskesi vb.) yardım sağlanıp sağlanmadığını, sağlandı ise kimler tarafından sağlandığını açıklayınız?

- Çarşı taraftar grubunun da arasında bulunduğu şahıslar tarafından İnönü stadının yıkımı için getirilen iş makinesinin yağmalandığı, sonrasında iş makinesinin polise taş, misket olarak atan topluluğa kalkan olarak kullanıldığı, TOMA araçlarına zarar vermek ve sonrasında Başbakanlık ofisine girmek üzere bu araçların üzerlerine sürüldüğü, bu araçların geri çekilmesiyle ofisi basmak amacıyla toplumu yönlendirdiği sonrasında da aracın yolu keserek olası bir müdahaleyi engellemek üzere yol ortasında bırakıldığı ve yakıldığı anlaşılmıştır. Bu olaylar hakkında ilgi ve bilginiz nedir açıklayınız?

- Gezi Parkı olayları esnasında sosyal medyada “Çarşı polis TOMA’sını kaçırdı” şeklinde haberler çıktı. Yapılan araştırmalarda ise böyle bir olayın olmadığı ortaya çıkmıştır. Çarşı grubunun bu asılsız bilgiyi sosyal medya vasıtasıyla topluma yaymasının nedeni nedir?