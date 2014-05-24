Polisten bu sefer de tosuna orantısız güç

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Kulular'ın göreve başlaması ve şehit polis memurları için kurbanlar kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, yeni Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve müdür yardımıcılarıyla şube müdürleri katıldı.

İlk olarak, göreve başlayan Emniyet Müdürü İbrahim Kulular için dua edilerek kurbanlık düve, tosun ve koyun kesildi.

Ardından 10 Mart’ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Muş mitinginde görev yapmak için yola çıkan ve Kırşehir’in Mucur ilçesinde devrilen araçta şehit olan Abdullah Kılıç, Ömer Aktaş ve Resul Erdal Akdemir, daha sonra hastanede yaşamını yitiren Gökhan Emre Örül ile 21 yaralı polis ile 12 Nisan’da Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı sonrası çıkan olaylarda yaralan 12 çevik kuvvet polisi için düve kesildi.

Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde kesilen kurban öncesi dua edildi. Daha sonra görevliler tarafından tekbir getirilerek önce Emniyet Müdürü İbrahim Kulular için koyun, daha sonra çevik kuvvet polisi için de düve kurban edildi. Törene, kazada yaşamını yitiren polis memurlarının aileleri de katıldı.