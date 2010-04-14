Polisten bilirkişi çetesine baskın

T24 - İstanbul polisi, aralarında avukat, doktor ve mali müşavirlerin de bulunduğu bilirkişilerin rüşvet karşılığında rapor hazırladıkları iddiaları üzerine başlattığı operasyon kapsamında 33 kişiyi gözaltına aldı.



Yeminli mali müşavir Mehmet Eser’in yönettiği şebekenin, özellikle ticaret mahkemelerindeki davalarda 20-100 bin TL rüşvet karşılığında yanlı rapor hazırlanmasını sağladığı bildirildi.



Şahinler Holding, Profilo Telra şirketi ve iflas davası açılan Cankurtaran Holding’e kayyum olarak atandığı belirlenen Eser’in bu şirketlerdeki işlemleri incelemeye alındı. Yetkililer, bilirkişilerin taraflı raporlarıyla karar verilen bazı dava dosyalarının yeniden açılabileceğini söylediler.





Saat 07.00’de başladı



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir süre önce bazı bilirkişilerin aldıkları rüşvet karşılığında rapor hazırladıkları yönünde ihbarlar aldı. Bunun üzerine 1 yıl önce şüphelilere yönelik olarak takip başladı. Deliller toplandıktan sonra dün sabah Organize Suçlar ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adresleri, Ergenekon gözaltılarında olduğu gibi bir sızma olmaması için polislere kapalı sarı zarflar içerisinde ulaştırıldı. İstanbul’un çeşitli semtlerinde saat 07.00’de yapılan eşzamanlı operasyonlarda Mehmet Eser, Vedat Yardım, Sinan Songün, Alaattin Çuhadaroğlu, Tuna Coşkun, Halil Çargın, Aşkın Yazıcı, Konca Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bilgisayarlar ve dava belgelerine el konuldu.





20 davayı etkilediler



Gözaltına alınanlar arasında rüşvet alan bilirkişilerin yanı sıra rüşvet veren dosya sahiplerinin de olduğu bildirildi. Şebekenin rüşvet karşılığında 20 davayla ilgili yanlı rapor hazırlattığı iddia edildi. Yanlı raporlar hazırlanan davaların görüldüğü mahkemelere bilgiler verileceği bildirildi.



Gözaltına alınan bilirkişilerin, genelde ticaret mahkemelerinin baktığı davalarda görev aldıkları belirtildi, bilirkişiler ile dava sahipleri arasındaki rüşvet pazarlıklarının telefon dinlemelerine takıldığı, dava sahiplerinin bilirkişilerle yaptıkları rüşvet görüşmelerinin de kamerayla çekilerek belgelendiği öğrenildi.





