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Emniyetten 'beyaz bere' açıklaması

'Trafik personelinin kışlık kıyafetinin bir parçası olan ve takılması zorunlu olan berelerin rengi beyazdır'

21 Ocak 2014 09:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için düzenlenen anma töreninde polislerin taktığı beyaz bereye ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, 19 Ocak Pazar günü Şişli'de, Dink'i anmak üzere düzenlenen gösteriler sırasında, görevli trafik polislerinin beyaz bere takmasının yazılı ve görsel medyada gündeme geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2007 tarihli 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nin 5' inci maddesinde 'Resmi görevlilerin, bina dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur' hükmü mevcut olup, trafik personelinin kışlık kıyafetinin bir parçası olan ve takılması zorunlu olan berelerin rengi beyazdır. Bu itibarla görev gereği takılmak zorunda olan resmi berelerin giyilmesi yönetmelik hükmü gereğidir."

 

Ne olmuştu?

 

Hrant Dink'in katledilişinin 7. yıldönümünde Nişantaşı'nda trafik polislerinin beyaz bere takması, suikastının tetikçisi Ogün Samast'ın cinayeti işlediği 19 Ocak 2007 tarihinde taktığı beyaz bereye gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada beyaz bere takan polislere tepki gösterilmişti.

 

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