Polisten Beşiktaş taraftarına tokatlı müdahale!

Dün Vodafone Arena'nın açılış maçı öncesi polis, stat çevresindeki taraftarlara biber gazı kullanarak müdahale etti. yaşanan arbedede polis ile taraftarlar birbirine girdi. Polisin bazı taraftarları gözaltına almak istediği ve taraftarların buna direndiği görülürken, Beşiktaş taraftarına polis tarafından atılan tokat gözlerden kaçmadı.

Yere yığılan, nefes almakta güçlük çekenler olduğu gibi, duruma isyan edip, "Biletimizle maça giremiyoruz" diyenler de oldu.

Vodafene Arena'nın açılışını Bursaspor ile yaptığı lig maçıyla açan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.