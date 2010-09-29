-POLİSTEN ATM'LERE UYARI BROŞÜRLERİ ANTALYA (A.A) - 29.09.2010 - Banka kartları ile internet bankacılığına yönelik suçlarla ilgili uyarılar ve alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki para çekme makinelerinin kabinlerine asıldı. Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğünce, banka hesap ve kredi kartı ile internet bankacılığı kullanan vatandaşlar için, çeşitli bilgiler ve uyarıların yer aldığı broşürler hazırlandı. ''Banka veya kredi kartı güvenlik uyarıları'' başlığıyla hazırlanan broşürlerde, vatandaşların bankacılık işlemleri sırasında hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi olaylara maruz kalmamaları amacıyla alınması gereken tedbirler bulunuyor. Bilgilendirici, uyarıcı ve halkın banka kartları ile internet bankacılığı işlemlerinde dikkatli olmaları önerilen uyarı broşürleri, kent merkezindeki para çekme makinelerinin kabinlerine asıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Hizmetleri modelini geliştirirken, çeşitli projelerin hayata geçirildiği, bu çalışmalar sonucu suçların önlenmesi ve suç korkusunun azaltılmasında başarı elde edilerek, toplumun desteğinin alındığı bildirildi. Toplum Destekli Polislik Hizmetleri kapsamında vatandaşların suçun mağduru olmadan, önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda hazırlanan banka kartlarının çalınması, kullanıcıların dolandırılması ve internet bankacılığı suçlarına yönelik uyarıcı broşürlerin tüm para çekme makinelerinin kabinlerine yerleştireceği kaydedildi.