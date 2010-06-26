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Polisten alkollü gençlere coplu dayak!

Benziliğin bir köşesinde sıkıştırılan şahıslar 12 polis tarafından joplarla feci şekilde dövüldü.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Bursa'da alkollü 2 kişi bir benzinlikte yakıt alan polislere satırlarla saldırdılar.
Benziliğin bir köşesinde sıkıştırılan şahıslar 12 polis tarafından joplarla feci şekilde dövüldü.

Polis dayağı güvenlik kamerasına böyle takıldı - VIDEO

Bursa’da 15 gün önce bir akaryakıt istasyonuna aşırı halde alkollü olarak gelerek ellerindeki bira şişeleri ve satırlarla görevlilere saldıran ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine de yanlarında bulunan kız arkadaşlarının boğazına bıçak dayayıp rehin alan gençler, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alkollü olan gençlerin ayakta durmakta zorlandığı halde polise bira şişeleri ve satırlarla saldırdıkları polisin ikna çabaları karşısında teslim olmamak için yanlarında bulunan kız arkadaşları N.Y.’nin boğazına bıçak dayayarak direndikleri görüldü. Şüphelilerden biri elindeki satırla polis memuru H.T.’ye savurarak kolundan yaralanmasına neden olunca, çok sayıda polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. 2 şüpheli memura mukavemetten tutuklandı. Bu arada kamera görüntülerinin medyaya yansımasının ardından zanlılara orantısız güç kullandıkları iddia edilen polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.


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