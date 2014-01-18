Polisten 3 kişiye TOMA’yla müdahale!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki metro istasyonunun önünde oturma eylemi yapmak isteyen 3 eylemciye polis TOMA'dan sıktığı tazyikli suyla müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Akdoğan’ın haberine göre Kağıthane'de dün yapılan DHKP-C operasyonunu protesto etmek isteyen biri kadın 3 kişi saat 14.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.

Oturma eylemi yapmak isteyen 3 eylemci karga tulumba alınarak uzaklaştırıldı. Metro istasyonu önüne giden eylemciler bu kez burada oturma eylemlerini sürdürmek istedi. Polis bu kez 3 eylemciye TOMA'da tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

TOMA'dan bu sıkılacağını anlayan eylemcilerden biri hemen uzaklaştı. Biri kadın 2 eylemci ise ıslanmaktan kurtulamadı. Eylemcileri polis daha sonra karga tulumba alarak olay yerinden uzaklaştırdı.