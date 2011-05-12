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Polisten 17 yaşındaki Turan'a öldürücü darbe!

Hakkâri'de, 23 Nisan 2009'da, kapatılan DTP'nin eyleminde kafasına Özel Harekât polisince dipçikle vuruldu

12 Mayıs 2011 03:00

T24- Hakkâri'de, 23 Nisan 2009'da, kapatılan DTP'nin eyleminde kafasına Özel Harekât polisince dipçikle vurulan ve o dönem 17 yaşında olan Seyfullah Turan'la ilgili Adli Tıp raporunda, dipçik darbelerinin gencin yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi.



Raporda, gencin yaralarının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, vücudundaki kemik kırıklarının da hayat fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Turan ailesinin avukatı Münip Ermiş, “Sanık polisin eylemi hem ’adam öldürmeye teşebbüs’ hem de ’çocuğa karşı nitelikli işkence’ suçunu oluşturmaktadır. Yargılamayı yapacak mahkeme Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’dir” dedi. Dava güvenlik gerekçesiyle Isparta’da görülüyor.

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