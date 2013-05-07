Polisten 14 yaşındaki futbolculara biber gazlı müdahale

U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası İkitellispor - Bursa Yolspor maçında hakeme itiraz eden oyunculara çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Sahada uzun süren gerginliğin ardından futbolcular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya’da dün U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İkitellispor ile Bursa Yolspor karşı karşıya geldi. Uzatmalar oynandığı sırada Bursa Yolspor 3-1 öne geçti.



Ancak İkitellispor’un futbolcuları kalelerine atılan son gole faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. Gole itiraz eden 5 futbolcuya hakem kırmızı kart gösterdi ve maçın bitmesine 6 dakika kala İkitellispor hükmen mağlup oldu.

Bunun üzerine itirazlarını sürdüren İkitellisporlu futbolculara çevik kuvvet ekipleri sahaya inerek biber gazıyla müdahale etti. Kulübün yöneticileri ile yedek futbolcular, polisin müdahalesine tepki göstermek için sahaya girdi. Ancak onlar da çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Sahada uzun süren gerginliğin ardından futbolcular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede gözlerine biber gazı sıkılan çocukların acı içinde feryadı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, duruma tepki gösteren İkitellispor Kulüp Başkanı Abdülselam Ceyhan, “13 yaşındaki çocuklara bu şekilde davranılmasını kınıyoruz. Şikayetçi olduk. Polislerden şikayetçiyiz. Sahaya inerek çocuklarımıza cop ve biber gazıyla saldırdılar" dedi.