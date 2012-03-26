Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çelik yelek krizi

Cudi Dağı’nda yaşanan ve 6 özel harekatçı polisin şehit olduğu çatışmanın sıcaklığı devam ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) ‘çelik yelek’ krizi patlak verdi. EGM; çelik yelek ihalesini kazanan ancak zamanında teslimat yapmayan yabancı firmaya, özel harekatçıların Cudi’de şehit olmasından hemen sonra uyarı gönderdi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, hükümetin, uzun süredir kırsalda operasyona çıkmayan özel harekatçı polislerin askeri birliklerle birlikte sıcak operasyonlara katılmasına yeniden onay vermesi sonrasında silah ve teçhizat ekliklerini gidermek için harekete geçen EGM, özel harekatçıların kullanacağı uzun namlulu tüfeklerin yanısıra kullanılan çelik yeleklerin de yenilenmesine karar verdi.

Geçen yıl Ağustos-Eylül aylarında silah ve teçhizat yenileme çalışmalarına hız veren EGM, bu çerçevede özellikle Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan başta özel harekat birimleri olmak üzere tüm polislerin kullanması amacıyla zırh delen mermilere karşı etkili olan yeni nesil balistik yelek alınması için ihale açtı.

Hindistan şirketi

Terörle mücadele çalışmalarında kullanılmak amacıyla ek bütçe alan EGM’nin geçen Aralık’ta açtığı 5 bin adetlik balistik operasyon yeleği ihalesini Hindistan’ın önde gelen firmaları arasındaki MKU adlı firma kazandı. Balistik yelek ihtiyacının “acil” olması nedeniyle çabuk teslimat şartı konulan ihalede üretici firma, şartnamede belirtilen sürede teslimatı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine imalatçı firmanın Ankara’ya gelerek EGM yönetimi ile görüşme yaparak “zorunlu nedenler” çerçevesinde teslimatı 15 Mart’ta gerçekleştirmeyi taahhüt etti.

Nevruz’a yetişmedi

PKK’nın büyük eylemler yapacağı yönündeki istihbarat nedeniyle üretici firmaya Nevruz öncesini kapsayacak şekilde iki kez teslimat süresi veren EGM, gelecek olan yeni nesil balistik yelekleri hemen birimlere dağıtma planı yaptı.

EGM’nin ikinci kez teslimat süresini uzatması ve son tarihi 15 Mart olarak vermesine karşın, Hindistan kökenli MKU firması yine gerekli teslimatları gerçekleştiremedi. Bu durum EGM ile imalatçı firma arasında sorun yaşanmasına neden olurken, Nevruz’un hemen ertesi günü Cudi Dağı’nda yaşanan çatışmada, operasyon timlerine pusu kuran PKK’lılar, uzun menzilli Kanas tüfeklerle ateş açarak, özel harekatçı bazı polisleri şehit etti.



6 özel harekatçı polisi Cudi Dağı’ndaki operasyonda kaybeden EGM, balistik yeleklerin peşine düştü. EGM, 23 Mart’ta, iki kez süre verilmesine karşın ihale şartlarına uymayan MKU firmasına, balistik yeleklerin acilen tesliminin sağlanması için ihtarname çekti. İhtarnameye henüz yanıt gelmediği öğrenildi.