Polissiz tek kasaba

T24- Meksika'da, ABD sınırı yakınlarındaki Guadalupe adlı kasabada görev yapan son polis memuru da kaçırılınca kasabada hiç polis kalmadı.



Meksika Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta Guadalupe adlı kasabada görev yapan son polis memuru Erika Gandara'nın evinin yakıldığı ve kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı kaydedildi.



Gandara'nın tüm diğer mesai arkadaşları, bölgede uyuşturucu kartelleriyle girişilen mücadelede öldü ya da istifa etti.



Meksika'da Cumhurbaşkanı Felipe Calderon'un 2006'da uyuşturucu kartellerine savaş ilan etmesinden bu yana ölenlerin sayısı 30 bini aştı.



28 yaşındaki kadın polis memuru Gandara da 9 bin nüfuslu kasabada Haziran'dan bu yana tek başına görev yapıyordu.



Uyuşturucu güzergahının merkezinde







Gandara, daha önce AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Burda kimse polislik yapmıyor. Zaten bütçe de yok' demişti.



Guadalupe ABD sınırından 5 kilometre, ABD'ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığının merkezi konumundaki Ciudad Juarez kentine de 60 km uzaklıkta.

Kasaba, Praxedis Guadalupe Guerror köyüne de yakın. Köyün polis müdürlüğü görevi, başka başvuran kimse olmadığı için 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisine verilmişti.

Meksika hükümeti, Gandara'nın kaçırılmasını soruşturmak için Guadalupe'ye askeri birlikler yolladı.