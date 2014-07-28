Polislerin talebine nöbetçi savcı yanıtı: Onların özel savcıları var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘yasa dışı dinleme’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislerin aileleri ile görüştürülmesi için avukatlar nöbetçi savcılığa başvurdu. Avukatlar, nöbetçi savcının başvuruyu “Onların özel atanmış savcıları var. Biz bu gözaltılarla ilgili taleplere bakamayız” diyerek yanıtladığını aktardı.

22 Temmuz’da başlayan sahur operasyonuyla gözaltına alınan polislerin gözaltı süresiyle ilgili tartışma devam ediyor. Avukatları, bayramın birinci gününde (28 Temmuz 2014) polislerin aileleri ile görüştürülmesi için nöbetçi cumhuriyet başsavcılığına başvurdu. Avukatların aktardığına göre, nöbetçi savcılık talebi “Onların özel atanmış savcıları var, onlar baksın” diyerek reddetti.

Avukatlar nöbetçi savcının talebi reddetmesinin ardından Terör Bürosu’na gittiler. Ancak bürodaki savcılar 3 gündür adliyede olmadığını belirttiler. Avukatlar, “Sadece ailelerin değil, kendilerinin de müvekkilleri ile görüşmediğini” söyledi. Şüphelilerin avukatları “Nezarethane kapısına kilit vurulduğu, bununla ilgili de şikâyetçi olduklarını” ekledi.