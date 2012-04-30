Emniyet teşkilatında polis polisin hafiyesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, mensuplarının sosyal paylaşım sitelerinde açtığı sahipsiz hesapların kapatılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ni görevlendirdi. Eskişehir’de ise polisler MOBESE aracılığıyla izlemeye alındı.

Radikal'in haberine göre, Türkiye’de polis ve askerin sendika çatısı altında örgütlenmesine izin verilmese de bugün özellikle emniyet teşkilatı sosyal paylaşım sitelerini kullanarak çoktan örgütlenmiş durumda. Örneğin Facebook’ta kurulu Polis Kürsüsü adlı sayfanın 16 bin takipçisi var. Polis Memurları Dayanışma Grubu adlı sayfa ise 165 bin takipçiye sahip.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitelerindeki bu hareketliliğe hiç sıcak bakmadığını geçen hafta polislere tebliğ ettiği bir yazıyla gösterdi. Genel Müdürlük, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda sosyal paylaşım sitelerinde emniyet teşkilatı birimleri adına açılan hesapların kapatılacağını duyurdu. Genel müdürlük bu hesapların kapatılması ve takibi işlemini de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’na havale etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ise 25 Nisan 2012 tarihinde yayımladığı ‘Tespit Edilen Aksaklıklar’ konulu tebliğle polislerin MOBESE görevlileri tarafından takip edileceğini duyurdu. Tebliğde ”...Polisler gereksiz yere yüksek sesle konuşmayacak, elde sigara ve tespih dolaşmayacak, görevde güneş gözlüğü kullanmayacaktır. Üniformalı görev yapan personelin kravat takılı iken yaka ve önü açık olmayacaktır” denildi.

Bu tebliğe Polis Kürsüsü adlı 16 bin takipçili sayfada “Yasal dayanağı olmayan bu emri kınıyoruz” diye tepki geldi. Sayfada “Hukuka aykırı bu emir geri çekilene kadar, sosyal paylaşım hesaplarımızdaki resimler, güneş gözlüklü olacaktır.. Bu demokratik etkinliğe tüm polis ve polis dostlarını davet ediyoruz. Yapılan etkinliklerin ulusal basına çıktığını düşünmenizi ve dedikodudan öte bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşamanızı arz ediyoruz” yazıldı.