Polislerin izinleri iptal, gerekçesi: Kamudan ihraç edilenler provokasyon yapabilir

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçelerdeki Emniyet personelinin izinlerini iptal etti. İzinlerin iptal gerekçesi ise 'kamu görevinden ihraç edilenlerin' 15 Temmuz'a ilişkin etkinlikleri proveke edebileceği iddia edildi.

BirGün Gazetesi'nden Uğur Şahin'nin haberine göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümü nedeniyle il ve ilçelerdeki Emniyet personelinin izinlerini iptal etti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün görevli personele gönderdiği ‘Valilik oluru’ notunun düşüldüğü yazıda, 15-16 Temmuz tarihilerinde düzenlenecek etkinliklere AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ‘devlet büyüklerinin’ katılacağı hatırlatıldı. Yazıda, ‘FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan’ ya da ’kamu görevinden ihraç edilenlerin’ 15 Temmuz’a ilişkin etkinlikleri provoke etmeye yönelik girişimlerinin olabileceği iddia edilerek, polislerin olaylara müdahale etmesi nedeniyle izinlerin iptal edildiği belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısında şu ifadelere yer verildi: “…Düzenlenecek anma etkinliklerinin başta 'FETÖ' olmak üzere tüm terör örgütlerinin hedefi olabileceği, toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik girişimlerin gerçekleştirilmeye çalışabileceği, özellikle 'FETÖ' terör örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklanan ya da kamu görevinden ihraç edilen şahıslar ve yakınları tarafından etkinlikleri provoke etmeye yönelik girişimlerde bulunabileceği değerlendirilmektedir.”

Valilik’ten onay

İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı şöyle sonlandırıldı: “İlimizde yapılacak olan etkinliklerde en üst düzey seviyede tedbir alınması, meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara hızla müdahale edilmesi amacıyla merkez ve ilçe teşkilatlarımızda görevli tüm Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin 14 Temmuz Cuma günü saat 08.00’den ikinci bir emre kadar 12/12 çalışma sistemine geçilmesi, 14 Temmuz 2017 Cuma gününden ikinci bir emre kadar verilmesi zorunlu olan mazeret (evlilik, ölüm, doğum izinleri hariç) senelik izinlerin kapatılması valilik makamının 11/07/2017 tarihli oluruyla uygun görülmüştür.”