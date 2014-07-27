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Polislerin gözaltı süreci bitince 'muhafaza altına' alınmışlar

Avukat Kadir Kökten: Muhafaza kavramı özel hukukta kullanılan bir kavramdır özel hukukta eşyaların muhafazası olur

27 Temmuz 2014 20:35

Arzu Yıldız

Emniyette “paralel yapı” iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alındıktan sonra, yasal sürenin dolmasına rağmen serbest bırakılmayan polislerin TEM Şube Görevlilerince "muhafaza" altına alındığı belirtildi.

İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan polislerin haklarındaki gözaltı süresi dolunca İstanbul TEM Şube Görevlilerince "muhafaza" altına alındığı ortaya çıktı.

Polis avukatlarından Kadir Kökten şunları söyledi: "Muhafaza kavramı özel hukukta kullanılan bir kavramdır özel hukukta eşyaların muhafazası olur. Böyle insanın eşya yerine konularak muhafaza altına alınması hukuk tarihinde bir ilk olsa gerek."

 

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