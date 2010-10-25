Polislerin de bulunduğu çetenin işkence görüntüleri

T24- Polislerin de bulunduğu 7 akrabadan başını çektiği çetenin işkence görüntüleri ortaya çıktı. Esnafı haracı bağlama ve kumar borçlarında faiz usulüyle ilerleyen çete karşı çıkanlara işkence uyguluyordu. Şikayetlerin başlaması üzerine yapılan 350 adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 82 kişi yakalandı.





İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yağma, tehdit, darp, kumarla ilgili olarak gelen şikâyetler üzerine Gaziosmanpaşa, Eyüp, Şişli, Bayrampaşa, Sultangazi, Bakırköy, Bahçelievler, Anravutköy, Bağcılar ilçeleri ile Bursa, Tekirdağ ve Erzurum’da tespit edilen 350 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında aralarında halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü olan K.S., Erzurum’da görevli bir komiser, 2 polis memuru, 2 avukat ve 1 banka memurunun da bulunduğu 6’sı kadın 82 kişi yakalandı.



Çetenin elebaşılığını yaptığı belirtilen Kemal Ç., ise kalp rahatsızlığından tedavi gördüğü Çağlayan’daki özel bir hastanede gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada 16 tabanca, 500 senet, dinleme cihazları, işkence görüntülerinin bulunduğu kasetler, kumardan kazanıldığı öne sürülen 170 bin TL ele geçirildi.



Çete üyelerinden emniyet müdürü Kemal S.’nin üzerinden ise 50 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve başkasına ait borç senetleri bulundu.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan çetenin şu ana kadar yüzlerce olaya karıştığı ancak darp, gasp, yaralama, kurşunlama, kumar oynatmak ve intihara sürüklemeye kadar 60 ayrı olaya karıştığının tespit edildi. 20 yıla yakın geçmişi bulunan çetenin son 4 yıl içinde Gaziosmanpaşa ve çevresinde bulunanları haraca bağladığı, karşı çıkanlara işkence yaptığı belirtildi. Yapılan sorgulama sonucunda çetenin iki şekilde çalıştığı ortaya çıktı.







Çetenin yöntemleri



İlk yöntemde esnafa borç veriliyor. Senet üzerinde borç miktarı hem yüksek gösteriliyor hem de faiz uygulanıyor. Böylece vatandaş haraca bağlanmış oluyordu. İkinci yöntemde çete kendilerine ait kumarhanelerde kumar oynatıyor. Hile yaparak kumar oynayanları kendine borçlandırıyor. Borçlar karşılığında düzenlediği senetlere her ay faiz uyguluyor. Kumarda kaybedenler borcun birkaç mislini ödese bile borcun tamamını bitiremiyordu. Ödeyemeyen yada karşı çıkanlara ise işkence yapılıyordu. Yetkililer, çeteye kumar borcu olan ve bu nedenle iki dairiseni satan Sinan S. isimli bir kişinin 2009 yılında borç yüzünden intihar ettiğini belirtti.

Şimdiye kadar çete hakkında 67 kişinin şikâyetçi olduğunu ancak bu sayının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini söylediler.