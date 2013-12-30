Görevden alınanan polislerin Danıştay'a itirazı sürüyor

Arzu Yıldız

Emniyetteki görevden alma depremleri sürerken, bir yandan da görevden alınan müdürler Danıştay'a başvuru yapmaya devam ediyor.

17 Aralık'ta başlatılan operasyon sonrası iki günde iki kez tayini cikarilarak polis akademisine sürgün edilen Lokman Kırcılı ve KOM'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk ile Ankara görevlerinden alınarak pasif görevlere alınan beş emniyet müdür yardımcısı atamanın kanun ve yönetmeliklere uymayan sekilde gerçekleştiği ve terfi dönemi dışında yapılmasına itiraz etti. Müdürler itiraz dilekçelerini Danıştay'a sundu.