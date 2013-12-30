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Görevden alınanan polislerin Danıştay'a itirazı sürüyor

Emniyet'te görevden alınan müdürlerden Lokman Kırcılı ve İsmail Öztürk, Danıştay'a başvurarak atamalara itiraz ettiler

30 Aralık 2013 20:43

Arzu Yıldız

Emniyetteki görevden alma depremleri sürerken, bir yandan da görevden alınan müdürler Danıştay'a başvuru yapmaya devam ediyor.

17 Aralık'ta başlatılan operasyon sonrası iki günde iki kez tayini cikarilarak polis akademisine sürgün edilen Lokman  Kırcılı ve KOM'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk ile Ankara görevlerinden alınarak pasif görevlere alınan  beş emniyet müdür yardımcısı atamanın kanun ve yönetmeliklere uymayan sekilde gerçekleştiği ve terfi dönemi dışında yapılmasına itiraz etti. Müdürler itiraz dilekçelerini Danıştay'a sundu.

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